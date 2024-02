Jämförelsetjänst för blomleveranswebbplatser i Sverige

Våra principer

Transparens

Noggrannhet

Aktuell information

Kvalitetskontroll

Oavsett land, vare sig det är Sverige eller någon annanstans, kan vi inte betona nog vikten av transparens. Vårt främsta mål är att presentera all relevant information om de blomföretag som finns på vår webbplats tydligt och direkt.Vi har noggrant testat varje presenterad webbplats och sett till att varje funktion har granskats ordentligt. Priser, vare sig det gäller buketter eller leverans, kan variera betydligt. Att skicka blommor till Sverige kan ibland innebära dolda kostnader som saknar motivering. Många företag verkar utan fysisk närvaro i Sverige och förlitar sig på tredjepartstjänster, vilket i slutändan driver upp det totala priset för blommorna. Som kund är det viktigt att vara medveten om dessa fakta.Noggrannhet vore ingenting utan regelbundna uppdateringar, eftersom priserna varierar under året beroende på säsong. Nya företag kan också börja skicka blommor till Sverige och kan läggas till i vår jämförelsetabell längs vägen. Varje vecka granskar vårt team all information från varje partner och ser om nya företag kan visas på vår hemsida, så att du kan vara säker på att varje alternativ är listat.Vårt team är relativt litet och är mycket beroende av våra besökares förslag och stöd. Vi letar alltid efter nya blomleveransföretag eller florister som verkar i Sverige. Vi uppskattar dina åsikter och välkomnar ditt bidrag när som helst genom vårt kontaktformulär